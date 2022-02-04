Пятое поражение подряд: Прометей уступил Локомотиву в Лиге чемпионов
4 февраля 2022 , 07:52Читати новину українською
Украинский Прометей потерпел очередное поражение в групповом раунде Лиги чемпионов. Украинки на этот раз уступили калининградскому Локомотиву.
Прометей – Локомотив 1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)
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На старте лучше всего показал себя украинский клуб, но под конец результат стал 18:25 в пользу Локомотива.
Во втором сете наши волейболистки почти всю партию вели в счете, но в самый решающий момент более крепкие нервы оказались у соперниц Прометея – 25:27.
В третьей партии украинкам наконец-то удалось довести дело до победы 25:19.
На большее Прометея не хватило. Далее он уступил в четвертом сете со счетом 21:25 и потерпел пятое поражение подряд в Лиге чемпионов.
- В следующем матче (15 февраля) Прометей в гостях встретится с германским Дрезднером.