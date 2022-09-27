24 вересня збірна росії з футбол зіграла товариський матч. Зважаючи, що команду відсторонили від усіх змагань, то і грати матчі доводиться з тими, в бік кого ще нещодавно в росії б навіть не дивилися. Вибір впав на Киргизстан, а сам матч відбувся в Бішкеку.

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Сам матч відбувся через три дні після того, як в росії оголосили "часткову" мобілізацію. І ця мобілізація дісталася і до російського футболу. Повістки отримали масажист та адміністратор команди.

В збірній Росії ж після цього "неочікувано" не всі повернулися після матчу в Бішкеку. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що п'ятеро співробітників адміністративного штабу не полетіли з командою. Водночас всі тренери та футболісти таки повернулися.

Рішення не повертатися до росії там пояснили "бажання відправитися у відпустку". І щоб "не втрачати час на дорогу", не повертатися до росії. А так після відпустки "точно повернутися до росії".