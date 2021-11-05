Пять голов и три удаления: дебют Конте во главе Тоттенхэма стал историческим в еврокубках

Тоттенхэм 4 ноября принимал Витессе в рамках 4-го тура группового раунда Лиги конференций. Поединок стал историческим.

Всего лишь второй раз в 21-м веке

Матч Тоттенхэм – Витессе стал дебютным для Антонио Конте во главе "шпор". Итальянский специалист по победе начал свою работу в английском клубе.

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Еще до 30-й минуты поединка "шпоры" наколотили в ворота гостей три мяча. Далее нидерландский клуб отквитал два гола. Команды пошли на перерыв при невероятном и редком в первом тайме счете – 3:2 в пользу хозяев.

После отдыха было не менее интересно. Во втором тайме итальянский рефери Марко Ди Белло показал три красных карточки. Удаление получили защитник Тоттенхэма Кристиан Ромеро, заработавший две желтые карточки, и два игрока гостей – защитник Данило Дуки и вратарь Маркус Шуберт. Два удаления Витессе заработал через четыре минуты.

Красных карт во второй 45-минутке было много, а вот голов больше фанаты не увидели.

Оказалось, что только во второй раз в 21 веке состоялся еврокубковый матч, в котором было забито 5 голов и показано 3 удаления. В последний раз такое было в 2016 году во вреям встречи Брага – Фенербахче (4:1).

После первой победы Тоттенхэма под руководством Конте клуб занимает 2 место в группе G – 7 очков. Витессе – третий с 6 пунктами.

Тоттенхэм – Витессе: видеообзор