Лише вдруге у 21-му столітті

Матч Тоттенхем – Вітессе став дебютним для Антоніо Конте на чолі "шпор". Італійський фахівець з перемоги розпочав свою роботу в англійському клубі.

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Ще до 30-ї хвилини поєдинку "шпори" наколотили у ворота гостей три м'ячі. Далі нідерландський клуб відквитав два голи. Команди пішли на перерву за неймовірного та рідкісного у першого таймі рахунку – 3:2 на користь господарів.

Після відпочинку було не менш цікаво. У другому таймі італійський рефері Марко Ді Белло показав аж три червоні картки. Вилучення отримали захисник Тоттенхема Крістіан Ромеро, який заробив дві жовті картки, та два гравці гостей – оборонець Даніло Дукі та воротар Маркус Шуберт. Два вилучення Вітессе заробив за чотири хвилини.

Червоних карток у другій 45-хвилинці було багато, а от голів більше фанати не побачили.Тоттенхем у надзвичайному матчі переграв Вітессе з рахунком 3:2.

Історичний поєдинок! Виявилося, що лише вдруге у 21-му столітті відбувся єврокубковий матч, у якому було забито 5 голів та показано 3 вилучення. Востаннє таке було у 2016 році у зустрічі Брага – Фенербахче (4:1).

Після першої звитяги Тоттенхема під керівництвом Конте клуб посідає 2 місце у групі G – 7 очок. Вітессе – третій із 6 пунктами.

Тоттенхем – Вітессе відеоогляд