Экс-звезда Ювентуса извинился перед россиянами за бойкот матча против их сборной
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Мералим Пьянич решил оправдаться за предыдущее заявление. Два года назад босниец отказался играть против сборной России из-за агрессии против Украины.
Миралем Пьянич подписал контракт с московским ЦСКА, который представляет захватническую армию. Хавбек будет играть за команду страны-агрессора до конца июня 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Забыл свое предыдущее заявление
Еще два года назад Пьянич выступал против агрессии России. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны даже отказался играть против их сборной.
Однако бешеные деньги могут изменить мнение даже такого обеспеченного игрока, как Пьянич. 34-летний босниец переобулся в воздухе и отказался от своих слов. Во время интервью российским СМИ он заявил, что никогда не выступал против России.
Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов просить прощения,
– сказал Пьянич.
Также экс-звезда Ювентуса добавил, что надеется на скорое разрешение ситуации. Он вспомнил свои детские годы, когда в Боснии бушевала война.
От какого заявления открестился Пьянич
- Напомним, что в октябре 2022 года Футбольный союз Боснии и Герцеговины получил предложение от РФС сыграть в Санкт-Петербурге товарищеский матч против России.
- Тогда ряд звезд сборной Боснии выступили против проведения поединка. После начала полномасштабной войны Россия была исключена из всех международных турниров.
- Тогда Пьянич сказал следующие слова: "Мне не хватает слов... У меня нет слов. Федерация футбола Боснии и Герцеговины знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо".
- В итоге боснийцы не поехали в Россию.