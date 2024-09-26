Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Мералим Пьянич решил оправдаться за предыдущее заявление. Два года назад босниец отказался играть против сборной России из-за агрессии против Украины.

Миралем Пьянич подписал контракт с московским ЦСКА, который представляет захватническую армию. Хавбек будет играть за команду страны-агрессора до конца июня 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Забыл свое предыдущее заявление

Еще два года назад Пьянич выступал против агрессии России. Экс-игрок Ювентуса и Барселоны даже отказался играть против их сборной.

Однако бешеные деньги могут изменить мнение даже такого обеспеченного игрока, как Пьянич. 34-летний босниец переобулся в воздухе и отказался от своих слов. Во время интервью российским СМИ он заявил, что никогда не выступал против России.

Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов просить прощения,

– сказал Пьянич.

Также экс-звезда Ювентуса добавил, что надеется на скорое разрешение ситуации. Он вспомнил свои детские годы, когда в Боснии бушевала война.

От какого заявления открестился Пьянич