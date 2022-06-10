Трогательный подарок французского футболиста

Украинцы должны сыграть на молодежном Евро-2023. "Сине-желтые" пробились в плей-офф, хотя могли зацепиться за прямой выход в статусе лучшего второго места, пишет 24 канал.

Варте уваги Перед вильотом до Польщі збірна України провела тренування у Дубліні з українськими дітьми

Стоит отметить, что перед вылетом в Польшу сборная Украины провела тренировки в Дублине с украинскими детьми.

После поединка молодежная команда получила особый подарок от соперников.

Один из лидеров команды Эдуардо Камавинга пришел в раздевалку к "сине-желтым" и вручил подарок украинцам. Он подарил нашим игрокам футболку молодежной сборной Франции.

Так французский футболист решил поддержать украинцев. Полузащитник выразил соболезнования игрокам украинской команды из-за военных событий в стране.

Я знаю о плохой текущей ситуации, и это подарок для всех людей. Надеюсь, ситуация улучшится,

– сказал Камавинга.

Футболисты Украины U-21 аплодисментами поблагодарили Камавингу за подарок.

Видео с раздевалки

Эдуардо Камавинга – одноклубник украинца Андрея Лунина в Реале. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 40 матчах мадридской команды во всех турнирах, забив два мяча.

Как выступила сборная Украины U-21

Из-за полномасштабного наступления России на территорию Украины молодежная команда была вынуждена доигрывать отбор на Евро-2023 за границей. Домашние матчи Украины проходили в Турции.

Украина U-21 набрала 20 очков по итогам девяти матчей. И должен провести еще один поединок в отборе на Евро-2023 против Армении.