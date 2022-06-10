Зворушливий подарунок французького футболіста
Українці мають можливіть зіграти на молодіжному Євро-2023. "Синьо-жовті" пробилися у плей-офф, хоча могли зачепитися за прямий вихід у статусі найкращого другого місця, пише 24 канал.
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Після поєдинку молодіжна команда отримала особливий подарунок від суперників.
Один із лідерів команди Едуардо Камавінга прийшов у роздягальню до "синьо-жовтих" та вручив подарунок українцям. Він подарував нашим гравцям футболки молодіжної збірної Франції.
Так французький футболіст вирішив підтримати українців. Півзахисник висловив співчуття гравцям української команди через воєнні події в країні.
Я знаю про погану поточну ситуацію, і це подарунок для всіх людей. Сподіваюсь, ситуація покращиться,
– сказав Камавінга.
Футболісти України U-21 оплесками подякували Камавінзі за подарунок.
Відео з роздягальні
Едуардо Камавінга є одноклубником українця Андрія Луніна у Реалі. У сезоні-2021/2022 півзахисник взяв участь у 40 матчах мадридської команди в усіх турнірах, забивши два м'ячі.
Як виступила збірна України U-21
- Через повномасштабний наступ Росії на територію України, молодіжна команда була змушена догравати відбір на Євро-2023 за кордоном. Домашні матчі України відбувалися у Туреччині.
- Україна U-21 набрала 20 очок за підсумками дев'яти матчів. І має провести ще один поєдинок у відборі на Євро-2023 – проти Вірменії.