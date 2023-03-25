"Я фанат Ярмоленко": бывший игрок сборной Англии отметил капитана и выделил молодую звезду

Эксфутболист команды "Туманного Альбиона" Питер Крауч надеется, что его сборная сможет одолеть украинский коллектив. Бывший нападающий сборной Англии выделил нескольких футболистов "сине-желтых".

Эксфорвард сборной "трех львов" Питер Крауч поделился ожиданиями матча между сборными Англии и Украины. Нападающий признался, что он сторонник Андрея Ярмоленко, а также отдал должное Михаилу Мудрику.

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"Туманный Альбион" ждет сложный матч

Английский нападающий отметил атакующее звено сборной Украины, опираясь на свой собственный опыт. Питер Крауч признался в любви Андрею Ярмоленко, однако он считает, что самым опасным игроком "сине-желтых" именно Михаил Мудрик, который сверхмотивирован доказать на что он способен.

У сборной Украины есть несколько очень хороших игроков. Некоторые из них играют в АПЛ или имеют опыт выступления в чемпионате Англии. Я несколько раз играл против них, и это всегда очень хороший соперник. Я всегда был фанатом Ярмоленко, но именно Мудрик вызывает наибольший восторг в их команде. У него был не самый простой старт в Челси, но иногда смена обстановки в сборной может помочь. Кроме того, он хочет показать болельщикам в Англии, на что он способен. Я вижу, что именно он несет в себе угрозу для сборной "трех львов". Украина будет создавать угрозу спереди, поскольку у нее есть несколько хороших атакующих игроков,

– считает Крауч.

Несмотря на опасность, которую несет в себе сборная Украины, бывший нападающий сборной Англии все же кладет ставку на то, что команда "трех львов" выйдет победителем из дуэли. К тому же Крауч считает, что забитым мячом отметится Гарри Кейн, недавно ставший лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Также украинцам следует опасаться еще и молодого талантливого англичанина.

Кейн побил исторический рекорд Англии по количеству голов, но он по-прежнему находится на пике своих возможностей. Ему всего 29 лет. Это означает, что он будет играть и забивать за английскую сборную еще 4-5 лет. И может начать это в воскресенье. Это важная игра для Англии, поэтому Гаррет Саутгейт не будет делать много изменений в составе встречи с Италией. Но Англия должна победить дома. Гарри Кейн, вероятно, забьет гол, если команда сможет забить. Букайо Сака также был в невероятной форме в последнее время, поэтому должен создать проблемы для обороны украинской сборной,

– считает Крауч.

Напомним, что матч между Англией и Украиной состоится 26 марта в 19:00. Сборная трех львов свой первый матч квалификации к Евро-2024 уже успешно провела, одолев сборную Италии (1:2). В параллельном матче группы Северная Македония оказалась сильнее Мальты (2:1).