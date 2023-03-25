Ексфорвард збірної "трьох левів" Пітер Крауч поділився очікуваннями щодо матчу між збірними Англії та України. Нападник зізнався, що він прихильник Андрія Ярмоленка, а також віддав належне Михайлу Мудрику.

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Англійський нападник відзначив атакувальну ланку збірної України, опираючись на свій власний досвід. Пітер Крауч зізнався в любові Андрію Ярмоленку, проте він вважає, що найнебезпечнішим гравцем "синьо-жовтих" є саме Михайло Мудрик, який надвмотивований довести на що він здатен.

В збірній України є кілька дуже хороших гравців. Деякі з них грають в АПЛ, або мають досвід виступу в чемпіонаті Англії. Я кілька разів грав проти них і це завжди дуже хороший суперник. Я завжди був фанатом Ярмоленка, але саме Мудрик викликає найбільший захват у їхній команді. У нього був не найпростіший старт у Челсі, але іноді зміна обстановки в збірній може допомогти. Крім того, він хоче показати вболівальникам в Англії, на що він здатний. Тож я бачу, що саме він несе в собі загрозу для збірної "трьох левів". Україна буде створювати загрозу спереду, оскільки у неї є кілька хороших атакувальних гравців,

– вважає Крауч.

Не дивлячись на небезпеку, яку несе в собі збірна України, колишній нападник збірної Англії все ж кладе ставку на те, що команда "трьох левів" вийде переможцем з дуелі. До того ж Крауч вважає, що забитим м'ячем відзначиться Гаррі Кейн, який нещодавно став найкращим бомбардиром у історії збірної Англії. Також українцям варто остерігатися ще й молодого талановитого англійця.

Кейн побив історичний рекорд Англії за кількістю голів, але він все ще перебуває на піку своїх можливостей. Йому лише 29 років. Це означає, що він гратиме та забиватиме за англійську збірну ще 4-5 років. І може розпочати це в неділю. Це важлива гра для Англії, тому Ґарет Саутґейт не буде робити багато змін у складі порівняно з зустріччю з Італією. Але Англія повинна перемогти вдома. Гаррі Кейн, ймовірно, заб’є гол, якщо команда зможе забити. Букайо Сака також був у неймовірній формі останнім часом, тому повинен створити проблеми для оборони української збірної,

– вважає Крауч.

Нагадаємо, що матч між Англією та Україною відбудеться 26-го березня о 19:00. Збірна "трьох левів" свій перший матч кваліфікації до Євро-2024 уже успішно провела, здолавши збірну Італії (1:2). У паралельному матчі групи Північна Македонія виявилась сильнішою за Мальту (2:1).