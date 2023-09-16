Неожиданное шоу: эксн-ападающий Ливерпуля смешно оконфузился, упав под прицелом камер - видео

Питер Крауч продолжает радовать болельщиков после завершения карьеры. Английский форвард организовал неплановое шоу.

Эксфорвард Ливерпуля оконфузился под прицелом камер. Питер Крауч смешно не смог поразить мяч, пишет 24 Канал.

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Обувь коварно подвела

Колоритный английский футболист все еще напоминает о себе почитателям самого популярного спорта мира, но еще в забавном плане. Экспертов Sky Sports, которые вели предматчевую программу накануне встречи между Вулверхэмптоном и Ливерпулем в рамках АПЛ ("мерсисайдцев" одержали победу со счетом 1:3). попросили пробить по воротам. Среди журналистов место нашлось также и Питеру Краучу.

Эксперт Sky Sport банально справился со своей задачей, попав по центру ворот. Бывший нападающий Ливерпуля же нечаянно решил добавить в эпизод немного шоу. Колоритный форвард с микрофоном в руках подошел к мячу, чтобы выполнить свой удар, однако он неожиданно поскользнулся и упал, а "круглый" полетел мимо каркаса ворот, минуя стойку. Курьез, конечно же, вызвал смех у журналистов и самого Крауча. Стоит отметить, что видео стало вирусным и на этот момент его уже посмотрело более 1,9 миллиона пользователей.

Ролик с фейлом форварда:

Питер Крауч уже не в первый раз пристыдился под прицелом камер по завершению карьеры. Ранее англичанин принял участие в местном челендже, где также не смог удержать равновесия.

Напомним, что Питер Крауч выступал за ряд коллективов из "Туманного Альбиона", в частности, защищал цвета Ливерпуля, Тоттенхэма, КПР, Сток Сити, Бернли, Саутгемптона, Астон Виллы, Норвича и Бернли. Форвард провел в футболке "мерсисайдцев" 135 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 23 результативных передачи. Также Крауч выступал в составе сборной Англии, за которую отыграл 42 игры и забил 22 раза.