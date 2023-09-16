Ексфорвард Ліверпуля осоромився під прицілом камер. Пітер Крауч кумедно не зміг влучити по м'ячу, пише 24 Канал.

Варте уваги Цього бракує в офіційних матчах: Мудрик запалив на тренуванні Челсі – яскраве відео

Взуття підступно підвело

Колоритний англійський футболіст все ще нагадує про себе пошановувачам найпопулярнішого спорту світу, проте ще у кумедному плані. Експертів Sky Sports, котрі вели передматчеву програму напередодні зустрічі між Вулверхемптоном та Ліверпулем в рамках АПЛ ("мерсисайдців" здобули перемогу із рахунком 1:3),. попросили пробити по воротах. Серед журналістів місце знайшлося також і Пітеру Краучу.

Експерт Sky Sport банально впорався зі своїм завдання, влучивши по центру воріт. Колишній нападник Ліверпуля ж ненавмисно вирішив додати у епізод трішки шоу. Колоритний форвард із мікрофоном в руках підійшов до м'яча, аби виконати свій удар, проте він неочікувано послизнувся та впав, а "круглий" полетів повз каркас воріт, оминувши стійку. Курйоз, звичайно ж, викликав сміх у журналістів та самого Крауча. Варто відзначити, що відео стало вірусним і на цю мить його вже подивилося понад 1,9 мільйона користувачів.

Ролик із фейлом форварда:

Цікаво. Пітер Крауч уже не вперше присоромився під прицілом камер по завершенню кар'єри. Раніше англієць взяв участь у місцевому челенджі, де також не зміг втримати рівноваги.

Нагадаємо, що Пітер Крауч виступав за низку колективів із "Туманного Альбіону", зокрема, захищав кольори Ліверпуля, Тоттенхема, КПР, Сток Сіті, Бернлі, Саутгемптона, Астон Вілли, Норвіча та Бернлі. Форвард провів у футболці "мерсисайдців" 135 матчів, в яких забив 42 голи та віддав 23 результативні передачі. Також Крауч виступав у складі збірної Англії, за яку відіграв 42 гри та забив 22 рази.