Ексфорвард Ліверпуля осоромився під прицілом камер. Пітер Крауч кумедно не зміг влучити по м'ячу, пише 24 Канал.
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Взуття підступно підвело
Колоритний англійський футболіст все ще нагадує про себе пошановувачам найпопулярнішого спорту світу, проте ще у кумедному плані. Експертів Sky Sports, котрі вели передматчеву програму напередодні зустрічі між Вулверхемптоном та Ліверпулем в рамках АПЛ ("мерсисайдців" здобули перемогу із рахунком 1:3),. попросили пробити по воротах. Серед журналістів місце знайшлося також і Пітеру Краучу.
Експерт Sky Sport банально впорався зі своїм завдання, влучивши по центру воріт. Колишній нападник Ліверпуля ж ненавмисно вирішив додати у епізод трішки шоу. Колоритний форвард із мікрофоном в руках підійшов до м'яча, аби виконати свій удар, проте він неочікувано послизнувся та впав, а "круглий" полетів повз каркас воріт, оминувши стійку. Курйоз, звичайно ж, викликав сміх у журналістів та самого Крауча. Варто відзначити, що відео стало вірусним і на цю мить його вже подивилося понад 1,9 мільйона користувачів.
Ролик із фейлом форварда:
Нагадаємо, що Пітер Крауч виступав за низку колективів із "Туманного Альбіону", зокрема, захищав кольори Ліверпуля, Тоттенхема, КПР, Сток Сіті, Бернлі, Саутгемптона, Астон Вілли, Норвіча та Бернлі. Форвард провів у футболці "мерсисайдців" 135 матчів, в яких забив 42 голи та віддав 23 результативні передачі. Також Крауч виступав у складі збірної Англії, за яку відіграв 42 гри та забив 22 рази.