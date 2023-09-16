Левый вингер сборной Украины показал очередную порцию отличных действий на одной из тренировок Челси. Михаил показал все свои сильные стороны, а во время двусторонней игры легко на фланге пробежал мимо одноклубника, который так и не смог остановить Мудрика.

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Надо перенести эту игру уже в официальные матчи

Действия украинца оценили его партнеры по команде и тренерский штаб аристократов.

Теперь все эти полезные умения Мудрику следует перенести на футбольное поле уже в официальных матчах Челси. Михаил же потерялся после того, как перешел в лондонский клуб.

Видео действий Михаила Мудрика на тренировке Челси

Вероятно, что в ближайшем матче Мудрик выйдет в старте Челси. Маурисио Почеттино наигрывал на тренировке связи Мудрик – Чилвелл. Потому оба могут сыграть с первых минут в поединке АПЛ против Борнмута, за который выступает другой украинец Илья Забарный. Начало в 16.00.