Левый вингер сборной Украины показал очередную порцию отличных действий на одной из тренировок Челси. Михаил показал все свои сильные стороны, а во время двусторонней игры легко на фланге пробежал мимо одноклубника, который так и не смог остановить Мудрика.
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Надо перенести эту игру уже в официальные матчи
Действия украинца оценили его партнеры по команде и тренерский штаб аристократов.
Теперь все эти полезные умения Мудрику следует перенести на футбольное поле уже в официальных матчах Челси. Михаил же потерялся после того, как перешел в лондонский клуб.
Видео действий Михаила Мудрика на тренировке Челси
Вероятно, что в ближайшем матче Мудрик выйдет в старте Челси. Маурисио Почеттино наигрывал на тренировке связи Мудрик – Чилвелл. Потому оба могут сыграть с первых минут в поединке АПЛ против Борнмута, за который выступает другой украинец Илья Забарный. Начало в 16.00.
- Отметим, что Мудрик в новом сезоне принял участие в трех матчах "синих" и провел на поле суммарно всего 67 минут. Челси же после 4-х туров идет только на 12-й позиции, набрав всего 4 балла.
- Напомним, что Михаил перешел в лондонский клуб в январе 2023-го, проведя в футболке "аристократов" 20 поединков (2 ассиста).