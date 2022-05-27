Горжусь, что, как и Шевченко, выиграл Серию А – Жиру рассказал об общении с украинцем

Форвард Милана Оливье Жиру рассказал о победе в чемпионате Италии. Он гордится тем, что повторил достижение именитого украинца Андрея Шевченко.

Форвард Милана: Шевченко направил мне голосовое сообщение

Милан стал чемпионом Италии 2021/2022. Интер не смог защитить свой титул, который они завоевали в прошлом сезоне. Жира поделился своими эмоциями после победы в чемпионате.

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"Самым важным было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще и при такой поддержке болельщиков", – сказал француз.

Также форвард рассказал об общении с бывшим тренером сборной Андреем Шевченко. Он гордится тем, что также выиграл чемпионат, как и украинец.

Шевченко направил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки Милана,

– добавил Жиру.

К слову. Это 19-й титул Скудетто для Милана, столько же у Интера. Больше других в чемпионатах Италии – у Ювентуса (36). В последний раз Милан выигрывал Скудетто в 2011 году, когда их тренировал Массимилиано Аллегри.

Что известно о футболисте

В прошедшем сезоне Жиру отыграл 29 матчей в футболке Милана. Французский игрок отметился 11 голами и 3 голевыми передачами.

Жира, которого, казалось, уже списали в Челси, стал старейшим игроком в истории Серии А. Символично, что в чемпионском матче он оформил дубль.

Достижения Шевченко в Италии