Форвард Мілана: Шевченко надіслав мені голосове повідомлення
Мілан став чемпіоном Італії 2021/2022. Інтер не зміг захистити свій титул, який вони здобули в минулому сезоні. Жиру поділився своїми емоціями після перемоги у чемпіонаті.
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"Найважливішим було вірити, що ми зможемо це зробити. І ми це зробили. Я дуже пишаюся цією командою і тим командним духом, який ми продемонстрували наприкінці сезону, ще й при такій підтримці вболівальників", – сказав француз.
Також форвард розповів про спілкування з колишнім тренером збірної Андрієм Шевченком. Він пишається, тим що також виграв чемпіонат, як і українець.
Шевченко надіслав мені голосове повідомлення. Він дуже зрадів за мене, і це був чудовий подарунок. Я пишаюся тим, що виграв чемпіонат, як і він та багато інших гравців Мілана,
– додав Жиру.
Що відомо про футболіста
- У сезоні, що минув Жиру відіграв 29 матчів у футболці Мілана. Французький гравець відзначився 11 голами та 3 гольовими передачами.
- Жиру, якого, здавалося, вже списали в Челсі, став найстарішим гравцем в історії Серії А. Символічно, що у чемпіонському матчі він оформив дубль.
Досягнення Шевченка в Італії
- Андрій Шевченко грав у складі Мілана протягом 1999-2006 і 2008-2009 років. За "россонері" українець відіграв 226 матчів і забив 127 м'ячів.
- У 2004 році Шевченко здобув "Золотий м'яч". Саме тоді він виступав за Мілан і в сезоні 2003/2004 років виграв Серію А, Суперкубок Італії та Суперкубок УЄФА.