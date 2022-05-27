Форвард Мілана: Шевченко надіслав мені голосове повідомлення

Мілан став чемпіоном Італії 2021/2022. Інтер не зміг захистити свій титул, який вони здобули в минулому сезоні. Жиру поділився своїми емоціями після перемоги у чемпіонаті.

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"Найважливішим було вірити, що ми зможемо це зробити. І ми це зробили. Я дуже пишаюся цією командою і тим командним духом, який ми продемонстрували наприкінці сезону, ще й при такій підтримці вболівальників", – сказав француз.

Також форвард розповів про спілкування з колишнім тренером збірної Андрієм Шевченком. Він пишається, тим що також виграв чемпіонат, як і українець.

Шевченко надіслав мені голосове повідомлення. Він дуже зрадів за мене, і це був чудовий подарунок. Я пишаюся тим, що виграв чемпіонат, як і він та багато інших гравців Мілана,

– додав Жиру.

До слова. Це 19-й титул Скудетто для Мілана, стільки ж у Інтера. Більше за інших у чемпіонатах Італії – у Ювентуса (36). Востаннє Мілан вигравав Скудетто у 2011 році, коли їх тренував Массіміліано Аллегрі.

Що відомо про футболіста

У сезоні, що минув Жиру відіграв 29 матчів у футболці Мілана. Французький гравець відзначився 11 голами та 3 гольовими передачами.

Жиру, якого, здавалося, вже списали в Челсі, став найстарішим гравцем в історії Серії А. Символічно, що у чемпіонському матчі він оформив дубль.

Досягнення Шевченка в Італії