Форвард Милана: Шевченко направил мне голосовое сообщение
Милан стал чемпионом Италии 2021/2022. Интер не смог защитить свой титул, который они завоевали в прошлом сезоне. Жира поделился своими эмоциями после победы в чемпионате.
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"Самым важным было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще и при такой поддержке болельщиков", – сказал француз.
Также форвард рассказал об общении с бывшим тренером сборной Андреем Шевченко. Он гордится тем, что также выиграл чемпионат, как и украинец.
Шевченко направил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки Милана,
– добавил Жиру.
К слову. Это 19-й титул Скудетто для Милана, столько же у Интера. Больше других в чемпионатах Италии – у Ювентуса (36). В последний раз Милан выигрывал Скудетто в 2011 году, когда их тренировал Массимилиано Аллегри.
Что известно о футболисте
- В прошедшем сезоне Жиру отыграл 29 матчей в футболке Милана. Французский игрок отметился 11 голами и 3 голевыми передачами.
- Жира, которого, казалось, уже списали в Челси, стал старейшим игроком в истории Серии А. Символично, что в чемпионском матче он оформил дубль.
Достижения Шевченко в Италии
- Андрей Шевченко играл в составе Милана на протяжении 1999-2006 и 2008-2009 годов. За "россонери" украинец отыграл 226 матчей и забил 127 мячей.
- В 2004 году Шевченко получил "Золотой мяч". Именно тогда он выступал за Милан и в сезоне 2003/2004 годов выиграл Серию А, Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА.