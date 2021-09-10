Для установления своего рекорда Дарио Коста выбрал тоннели Чаталджа на окраине Стамбула. За штурвалом своего усовершенствованного гоночного самолета Zivko Edge 540 пилот пролетел через два узких закрытых автомобильных тоннели, оторвавшись от асфальта всего на метр и набрав скорость 245 км/час.

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Сам рекордный полет (от момента взлета до выхода из второго тоннеля) длился всего 44 секунды, за которые пилот преодолел 2,26 километра. Но для его выполнения понадобился год подготовки.

"Я еще никогда в жизни не летал через тоннель – такого никто не делал, – так что я не представлял, пройдет ли все, как мы планировали, или мне придется импровизировать. Конечно, в результате я испытал большое облегчение, но главное, что я испытал, – это очень большое счастье. Для меня это еще одна мечта, которая сбылась", – признался Дарио Коста после полета.

Видео рекордного полета самолета через тоннель

Стоит добавить, что во время полета расстояние от стен тоннеля до крыльев самолета составляло всего четыре метра.

"Полет в тоннеле – это нестандартная ситуация. Тут главное – правильный психологический настрой. Потому что лететь по прямой в метре над землей, идя за линией по центру, совсем не трудно, если ты над взлетно-посадочной полосой. А вот в тоннеле, особенно в темном тоннеле, а потом еще когда ты вылетаешь из него на свет и снова влетаешь в еще один темный тоннель – это совсем другое дело. Плюс есть еще воздушные волны, которые могут повлиять на полет, и также могут попасться воздушные ямы. Это тяжело психологически, потому что ты понимаешь – если ты вдруг ошибешься, то стена в тоннеле твердая", – отметил наставник Петер Бешенеи. Он в свое время отличился тем, что на самолете пролетел вниз головой под Цепным мостом в Будапеште.

Результатом этого полета стали сразу пять рекордов, один из которых внесли в Книгу рекордов Гиннеса – самый длинный тоннель, сквозь который пролетел самолет (1 730 метра). Еще четыре рекорда – это: