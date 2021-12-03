Пилот Формулы-1 Леклер вдребезги разбил болид Ferrari: жуткие фото и видео последствий

В Саудовской Аравии начался дебютный в истории этап Формулы-1, который в календаре сезона-2021 предпоследний. В пятницу, 3-го декабря, гонщики получили шанс ознакомиться с трассой благодаря свободным заездам. Для пилота Ferrari Шарля Леклера практика завершилась аварией.

Болид Леклера развернуло после наезда на поребрик

Шарль Леклер попал в жуткую аварию в конце второй практики. Гонщик Ferrari не справился с управлением при прохождении связки 22 – 23 поворотов.

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Леклер слишком сильно заехал левым колесом на поребрик, после чего его Ferrari мгновенно развернуло. Шарль на большой скорости врезался в заграждение и разбил свой болид.



Леклер вдребезги разбил болид Ferrari / Фото twitter.com/F1

Видео аварии Леклера

К счастью, с гонщиком все хорошо. Сразу после столкновения он сообщил команде, что не пострадал. Монегаск самостоятельно покинул кокпит.

Из-за аварии сессия была остановлена красными флагами и завершена досрочно. По итогам двух сессий лучшим оказался пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Расписание гран-при Саудовской Аравии

4 декабря

Практика №3 – начало в 16:00

Квалификация – начало в 19:00

5 декабря