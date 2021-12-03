Болид Леклера развернуло после наезда на поребрик
Шарль Леклер попал в жуткую аварию в конце второй практики. Гонщик Ferrari не справился с управлением при прохождении связки 22 – 23 поворотов.
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Леклер слишком сильно заехал левым колесом на поребрик, после чего его Ferrari мгновенно развернуло. Шарль на большой скорости врезался в заграждение и разбил свой болид.
Леклер вдребезги разбил болид Ferrari / Фото twitter.com/F1
Видео аварии Леклера
К счастью, с гонщиком все хорошо. Сразу после столкновения он сообщил команде, что не пострадал. Монегаск самостоятельно покинул кокпит.
Из-за аварии сессия была остановлена красными флагами и завершена досрочно. По итогам двух сессий лучшим оказался пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Расписание гран-при Саудовской Аравии
4 декабря
- Практика №3 – начало в 16:00
- Квалификация – начало в 19:00
5 декабря
- Гонка – начало в 19:30.