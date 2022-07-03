Пилот Формулы-2 попал в ужасную аварию во время гран-при Великобритании: видео столкновения

Гонщик Формулы-2 Рой Ниссани попал в жуткую аварию во время гран-при Великобритании. Пилот Prema Racing не справился с управлением.

Никто из пилотов не пострадал

Перед этапом гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне прошел заезд с участием гонщиков Формулы-2. Его победителем стал пилот Carlin Логан Сарджент, пишет 24 канал.

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Всю дистанцию ​​гран-при Великобритании, составлявшую 29 кругов, преодолели 19 из 21 участников гонки. Для двоих она окончилась серьезной аварией.

Пилот Prema Racing Деннис Хаугер потерял управление после того, как его подрезал Ниссани из DAMS. Хаугер не смог вернуть управление, повторно выехав на трассу и врезавшись в Ниссане.

К счастью, гонщики не пострадали.

Ниссани спасла систему безопасности Halo, которую внедрили в Формулу-2 в 2018 году.

Видео столкновения

Подобные случаии

Система Halo уже спасала водителей во время серьезных аварий в Формуле-1.

В 2021 году Льюис Хэмилтон избежал травм во время гран-при Италии, когда на него наехал Red Bull Макса Ферстаппена. Сходным образом избежал серьезных травм и Шарль Леклер из Ferrari после аварии с Фернандо Алонсо.

В воскресенье, 3 июля, в Сильверстоуне состоится гран-при Формулы-1.

. Система Halo выглядит как титановая дуга, установленная вокруг сиденья гонщика. Ее функция состоит в защите пилота как от обломков, так и от наезда других болид.