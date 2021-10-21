Пике повторил рекорд Лиги чемпионов, забив гол в ворота Динамо: видео

Защитник Барселоны Жерар Пике повторы рекорд Лиги чемпионов по количеству голов, забитых защитниками. У него 16 точных ударов в ЛЧ.

Жерар Пике забил гол в ворота Динамо в матче Лиги чемпионов. Этот гол стал единственным в матче и принес победу Барселоне.

Как это было Динамо уступило Барселоне, пропустив единственный гол в матче: видео

Этот гол позволил Пике повторить рекорд Лиги чемпионов по количеству голов защитниками в турнире – 16. Принадлежит это достижение бывшему игроку Реала Роберто Карлосу. Обошел же Пике двух бывших защитников "сливок" – Серхио Рамоса и Ивана Эльгеру.

Из этих 16 голов 14 пике забил, когда выступал за Барселону. И команда выиграла все матчи, в которых отмечался защитник. Еще два гола Пике забил, когда выступал за Манчестер Юнайтед.

При этом три из 16 своих голов в Лиге чемпионов Пике забил именно в ворота Динамо. Он отличился и в матче в прошлом сезоне. А также забивал в сезоне 2007/2008, когда выступал за Манчестер Юнайтед.

Кроме того, Пике стал самым возрастным игроком Барселоны, который забивал в Лиге чемпионов – 34 года и 260 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Сильвиньйо, который его установил тоже в матче против украинской команды – донецкого Шахтера. В 2008 году защитник забил, когда ему было 34 года и 241 день.

Видео гола Пике в ворота Динамо