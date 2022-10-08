Автор гола Днепра-1 в ворота Вадуца попал в символическую сборную Лиги конференций

По итогам 3-го тура группового раунда Лиги конференций-2022/2023 была определена символическая сборная. В нем не обошлось без украинского следа.

Не без украинца

6 октября Днепр-1 принимал представителя Лихтенштейна – Вадуц. Украинский клуб спасся от поражения. Матч закончился ничьей 2:2.

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Мировому днепровскому клубу принес гол Александра Пихаленко на 78-й минуте встречи.

Игра полузащитника была оценена в 8,3 балла. Статистический портал SofaScore включил футболиста сборной Украины в символическую сборную по итогам всех матчей 3-го тура группового раунда Лиги конференций.

Пихаленок стал единственным представителем Днепра-1 в этой команде тура. К сожалению, в ней нет Артема Довбика – автора первого гола в ворота Вадуца.



Символическая сборная 3-го тура Лиги конференций / Скриншот по SofaScore

После трех туров Днепр-1 с 4 баллами идет на втором месте в группе "Е". Украинский клуб уступает 5 очков нидерландскому АЗ.

Следующий поединок в Лиге конференций днепряне проведут 13 октября, но уже на домашнем поле Вадуца.