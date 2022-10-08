Не без українця

6 жовтня Дніпро-1 приймав представника Ліхтенштейну – Вадуц. Український клуб врятувався від поразки. Матч закінчився нічиєю 2:2.

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Мирову дніпровському клубу приніс гол Олександра Піхальонка на 78-й хвилині зустрічі.

Гра півзахисника була оцінена у 8,3 бала. Статистичний портал SofaScore включив футболіста збірної України у символічну збірну за підсумками усіх матчів 3-го туру групового раунду Ліги конференцій.

Піхальонок став єдиним представником Дніпра-1 у цій команді туру. На жаль, у ній немає Артема Довбика – автора першого голу у ворота Вадуца.



Символічна збірна 3-го туру Ліги конференцій / Скриншот із SofaScore

Після трьох турів Дніпро-1 з 4 балами йде на другому місці у групі "Е". Український клуб поступається 5 очками нідерландському АЗ.

Наступний поєдинок у Лізі конференцій дніпряни проведуть 13 жовтня, але вже на домашньому полі Вадуца.