Мучительная потеря: Пидручный щемяще посвятил "бронзу" на Кубке IBU погибшему на фронте другу

Дмитрий Пидручный запрыгнул на пьедестал по итогам спринта на этапе Кубка IBU по биатлону в австрийском Обертиллиахе. Украинец стал третьим, уступив только двум норвежцам.

Дмитрий Пидручный показал хороший ход и выбил 9 из 10 мишеней на двух огневых рубежах. Уроженец Тернополя проиграл 9,8 секунды победителю спринта Эндре Стремсгейму и всего 0,4 секунды другому норвежцу Вебьерну Соэруму, став третьим.

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Пидручный: Сегодня я не получил от него сообщения

Это был первый официальный старт для капитана мужской сборной Украины после операции на разорванном мениске. Ожидалось, что Дмитрий вернется к соревнованиям в преддверии начала чемпионата мира-2023, который примет немецкий Обергоф (8 – 19 февраля).

Сборная Украины объявила состав на ЧМ-2023 по биатлону. Юрай Санитра возьмет с собой в Обергоф Дмитрия Пидручного, Артема Приму, Антона Дудченко, Богдана Цымбала и Дениса Насико. На последнее место среди мужчин претендуют Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Пидручный из-за своей страницы в инстаграмме признался, кому посвятил свою "бронзу" на Кубке IBU. Дмитрий рассказал историю о своем друге Эдуарде Пинчуке, который забросил на передовой, защищая Украину от безжалостного врага.

Биатлонист болезненно пережил эту потерю друга. Именно ему Дмитрий захотел посвятить свое бронзовое выступление.

"Если бы не такие ребята как он, мы бы не имели возможности представлять Украину на международной спортивной арене"

"Последние несколько недель для меня были тяжелыми не только потому, что я возвращался в спорт, но и потому, что на войне я потерял товарища. В последнее время я много с ним общался, мы поддерживали друг друга, но, к сожалению, сегодня я не получил от него сообщения", – начал этими словами публикацию биатлонист.

Я хотел бы посвятить эту медаль моему товарищу Эдуарду, который несколько недель назад погиб защищая Украину. Если бы не такие ребята, как он, сегодня мы бы не имели возможности представлять Украину на международной спортивной арене и прославлять ее. Мы делаем все от себя возможное, чтобы о нашей стране слышали и не забывали, чтобы наш флаг поднимался на самой высокой ступени пьедестала,

– написал биатлонист.

Также Пидручный обратился не только к своим фанатам, но и в целом к украинскому народу. Дмитрий попросил подписать петицию на присвоение звания Героя Украины (посмертно) его погибшему на фронте другу Эдуарду Пинчуку.