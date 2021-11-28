Пидручный назвал причину неудачного выступления в первой гонке Кубка мира

В шведском Эстерсунде начался биатлонный сезон. Представителям Украины пока не удалось зацепиться за высокие места.

"С каждым стартом скорость будет проявляться больше"

Лидер мужской сборной по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал первый старт на этапе Кубка мира. Украинец финишировал на 28 позиции.

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"На первой лежке последний промах немножко поправка сыграла, габарит, насколько я знаю, не закрылся. На второй лежке сделал уже поправку, и все нули, без промаха. Первая стойка нормально прошла, а последняя стрельба. Не знаю, то ли нервы не выдержали, то ли что. Обидны два промаха. Честно, не знаю, почему были промахи, я не смотрел. Надо смотреть, анализировать, и думать что было не так", – сказал Пидручный

Капитан мужской сборной рассказал, что физически чувствовал себя неплохо, но ускориться он не мог.

Возможно, еще не хватает скоростной работы, но думаю, что с каждым стартом скорость будет проявляться больше. Потому что действительно у нас не было контрольных гонок, поэтому почувствовать соревновательный ритм было еще довольно трудно,

– говорит биатлонист.

Пидручный подчеркнул, что индивидуальная гонка является достаточно сложной, как физически, так и психологически.

"Все равно, она мне тяжело дается. Даже сегодня довольно нелегко было, особенно на трассе: 20 километров это довольно много, но и это надо уметь бегать тоже", – отметил Дмитрий.

Как выступили другие украинцы

24. Антон Дудченко

28. Дмитрий Пидручный

41. Денис Насыко

52. Богдан Цимбал

76. Андрей Доценко

В шведском Эстерсунде в воскресенье, 28 ноября, состоится мужской спринт. Гонка начнется в 14:45.