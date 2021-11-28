"З кожним стартом швидкість буде проявлятись більше"

Лідер чоловічої збірної з біатлону Дмитро Підручний прокоментував перший старт на етапі Кубка світу. Українець фінішував на 28 позиції.

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"На першій лежці останній промах трішки поправка зіграла, габарит, наскільки я знаю, не закрився. На другій лежці зробив вже поправку і всі нулі, без промаху. Перша стійка нормально пройшла, а остання стрільба. Не знаю, чи нерви не витримали, чи що. Образливі два промахи. Чесно, не знаю чому були промахи, я не дивився.. треба дивитись, аналізувати, і думати що було не так", – сказав Підручний

Капітан чоловічої збірної розповів, що фізично почував себе доволі непогано, але прискоритися він не міг.

Можливо, ще не вистачає швидкісної роботи, але думаю, що з кожним стартом швидкість буде проявлятись більше. Тому що дійсно у нас не було контрольних гонок, тому відчути змагальний ритм було ще доволі важко,

– запевняє біатлоніст.

Підручний наголосив, що індивідуальна гонка є досить складною, як фізично, так і психологічно.

"Все рівно, вона мені важко дається. Навіть сьогодні досить не легко було, особливо на трасі: 20 кілометрів це досить багато, але і це треба вміти бігати також", – зазначив Дмитро.

Як виступили інші українці

24. Антон Дудченко

28. Дмитро Підручний

41. Денис Насико

52. Богдан Цимбал

76. Андрій Доценко

У швецькому Естерсунді у неділю, 28 листопада, відбудеться чоловічий спринт. Гонка розпочнеться о 14:45.

До слова! Дмитро Підручний ексклюзивно для сайту 24 каналу розповів про свої очікування перед олімпійським сезоном.