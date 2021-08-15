Пидручный и Джима попали в топ-5 шоу-гонки в Висбадене

В немецком Висбадене завершилась мужская традиционная шоу-гонка City-Biathlon. Украинец Дмитрий Пидручный определенное время лидировал и боролся за победу, однако не смог забежать в призы.

Норвежец Йоханнес Бё провел практически идеальную гонку. В скорости на дистанции ему не было равных, а в самые ответственные моменты – и на стрельбе.

Смотрите также Обойдется без операции: стали известны подробности жуткой травмы Беседина

Пидручный на последнюю стрельбу пришел вторым, но использовал на ней сразу три запасных патрона и пропустил вперед нескольких соперников. А на выходе из рубежа Дмитрий вслед за немцем Романом Рейесом не вписался в поворот и упал, влетев в рекламный борд.

В отличие от женской гонки, падений у мужчин было несколько. Больше всего не повезло старшему брату победителя гонки – Тарьей Бё, он не удержался на ногах дважды. Причем второй раз фиаско произошло на последнем круге, когда он бежал к серебряной награде.

Падение Тарьей оказалось достаточно жестким: он потерял сразу два лыжероллера и упал на асфальт, до крови повредив колени и локти, после чего не смог продолжить гонку и был вынужден сойти с дистанции.

Результаты гонки

Йоханнес Бё 32.01,5 Карим Халили +16,4 Лукас Хофер +22,7 Роман Рейес +29,7 Дмитрий Пидручный +42,2

Джима стала четвертой

Украинка Юлия Джима, которая в квалификации стала седьмой, начала финал неудачно, несколько раз ей пришлось заходить в штрафную.

Во второй части гонки 30-летняя украинка собралась и после последней стрельбы, которую отработала идеально, поднялась на четвертое место и в итоге удержала его.

Победу одержала итальянка Доротея Вирер, которая на финишном круге не оставила шансов француженке Жюль Симон – триумфатору прошлогодней гонки в Висбадене. Замкнула тройку призеров чешка Маркета Давыдова.

Результаты гонки