Пидручный будет баллотироваться на должность президента Федерации биатлона Украины

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный похоже, что размышляет об окончании своей спортивной карьеры. Поскольку он будет баллотироваться в должность президента Федерации биатлона Украины.

Подручный принял важное решение

Ранее сообщалось, что Владимир Брынзак не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Федерации биатлона Украины. Он возглавлял этот пост с 1998 года.

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Подручный рассказал, что решил подать свою кандидатуру на выборах нового председателя ФБУ.

Скажу откровенно – мне предлагали поучаствовать в выборах 2022 года. Буквально несколько дней назад я принял решение согласиться на выдвижение моей кандидатуры на эту должность. Сам я этого сделать не могу, поскольку только члены ФБУ, местные ячейки, представляют кандидатуру для рассмотрения на конференции,

– сказал он.

По словам Дмитрия, большинство спортсменов его поддерживают, поскольку атлеты нуждаются в изменениях в украинском биатлоне.

"Общался на эту тему со многими спортсменами. Не все, но большинство поддерживают меня. Я понимаю, что биатлонисты не голосуют. Комитет спортсменов имеет только два голоса. Но для меня было важно услышать их мнение – спортсмены действительно хотят сейчас перемен", – отметил Пидручный.

"ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация"

Биатлонист надеется, что будет один кандидат, желающий развивать ФБУ. Он хочет, чтобы выборы прошли честно, и у него были достойные соперники.

"Еще раз подчеркну, что я решил попытаться выдвинуть свою кандидатуру буквально несколько дней назад. Вопрос даже не в том, выиграю я или нет. ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация. Если какая-то областная федерация хочет выдвинуть условного подручного или хоть как-нибудь какого другого кандидата, то она имеет на это право.

Все эти слова Владимира Михайловича о том, что он готов передать кому-то власть некорректны. На мой взгляд, его обязанность как президента организовать демократические выборы, а кого выберут представители регионов, это уже другой вопрос. Я надеюсь, что все же это произойдет согласно уставу федерации и действующему законодательству. И будет не один желающий поучаствовать в этих выборах, чтобы менять биатлон к лучшему", – заявил Дмитрий.

Окончательное решение по окончании карьеры Пидручный еще не принял.

Если все получится и конференция таки состоится, тогда мне придется сделать выбор. Соединять я не буду,

– добавил спортсмен.

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