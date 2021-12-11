Пидручный 16-й в гонке преследовании: французы не оставили шансов на победу соперникам

Второй соревновательный день третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене начался с гонки преследования. Сборную Украины представляли три биатлониста.

Французский подиум

Представитель Франции Кентен Фийон-Майе – победитель гонки преследования в Хохфильцене. Спортсмен однажды промахнулся во время первой "лежки".

К теме Двое украинцев в топ-20: немец Кюн неожиданно победил в спринтерской гонке

Кульминационным моментом пасьюта была последняя перестрелка. Француз уверенно и быстро закрыл все мишени. Зато немец Йоханнес Кюн трижды промахнулся, до того биатлонист ни разу не заходил на штрафной круг.

Еще один француз Эмильен Жаклин финишировал на втором месте.

Но самым интересным моментом гонки был последний круг. Сразу четверо спортсменов боролись за "бронзу". В нелегкой борьбе Симон Дестье получил бронзовую награду. Три представителя Франции "оккупировали" пьедестал.

Прогресс украинцев

Артем Прима не стартовал в гонке преследования. Возможно, его отсутствие связано с предстоящей эстафетой, и спортсмен решил приберечь силы для дальнейшего выступления.

Первым из украинцев на старт вышел Дмитрий Пидручный, он начал гонку с 18-й позиции. Украинец чисто отработал на первой стрельбе и попал в топ-10. Он проиграл лидеру 35 секунд. На второй лежке подручный снова закрыл все мишени и сократил отставание от Йоханнеса Кюна.

На первой стойке Дмитрий не закрыл последнюю мишень. Однако потерял только одну позицию и продолжил борьбу на 9-м месте. Увы, Пидручный промахнулся однажды и на последнем рубеже. В итоге он финишировал на 16-й позиции.

Антон Дудченко не сумел улучшить свою позицию. Он завершил гонку на 30-м месте, хотя стартовал с 28-й позиции. Антон промахнулся во время первого огневого рубежа, а также однажды не попал во время стойки.

Последним среди украинцев финишировал Артем Тищенко. Ему тоже не удалось существенно улучшить позицию. Он идеально отработал на лежке, однако дважды промахнулся на последней и предпоследней стрельбе. Тищенко завершил гонку 45-м.

Результаты гонки преследования у мужчин

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0+0+0) 33:52.0

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+0) +32.1

3. Симон Дестье (Франция, 0+0+0+1) +38.2

...

16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +55.4

30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58.2

45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18.0