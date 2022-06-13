Во время матча молодежной сборной Украины один из болельщиков скандировал "Россия"

12 июня молодежная сборная Украины провела завершающий матч группового раунда отбора Евро-2023 (U-21) против команды Армении. Украинцы уверенно победили соперника.

Армения – Украина 0:2

Голы: Кулиев,50, Овчаренко, 68

Для обоих сборных поединков с турнирной точки зрения значение не имело. Армяне крепко обосновались на последнем месте, а украинцы после предыдущего матча с Францией окончательно оккупировали вторую позицию, пишет 24 канал.

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Во время матча один из болельщиков устроил позорную провокацию, связанную с Россией.

На 30-й минуте первого тайма он начал скандировать "Россия! Россия!", а эти возгласы попали в кадр трансляции.

Комментатор телеканала "Футбол 1" Кирилл Круторогов, услышав это, не смог сдержать эмоций:

Позор, позорный позор с трибун. То, что вы скандируете в футболе, просто не существует. И далеко не только в футболе, учитывая, что делает страна, название которой почему-то решили поскандировать на ереванском стадионе,

– сказал в эфире Круторогов.

"Сине-желтые" после перерыва "расплатились" и забили два гола в ворота хозяев. Отличились Кулиев и Овчаренко.

Видео эпизода с 38.08

Теперь команда будет ждать жеребьевку плей-офф квалификации Евро-2023 (U-21), которая состоится 21 июня.

Полностью список потенциальных соперников будет сформирован 14 июня. Самые стыковые матчи запланированы на сентябрь текущего года.