Не Италия или Португалия

По правилам плей-офф, все 12 команде перед жеребьевкой разбили на сеяных и несеяных. А во время жеребьевки – на три пути: A, B и C. В каждом же этих путей командам сначала надо сыграть в полуфинале, а затем победители этих матчей сыграют в финале.

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Украина попала в путь A, где нашим соперником в полуфинале стала Шотландия. Этот матч состоится 24 марта на выезде.

Если Украина победит, то в финале сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия 29 марта.

Хорошая жеребьевка. Хорошо, что нам не достались Италия и Португалия. Но мы встретимся с сильными командами, интересно будет с ними сыграть. Обидно, что точно не сыграем дома, это было бы фантастической новостью для наших болельщиков. Наша цель – 24 марта, именно тогда нас ждет главная игра в Шотландии. А дальше будем смотреть,

– оценил результаты жеребьевки для сине-желтых Александр Петраков.

Во время жеребьевки Украина могла попасть либо на путь A, либо С, где ее соперниками в полуфинале стала бы Италия или Португалия. В путь B наша команда не могла попасть, ведь там уже была Россия.

"Несмотря на то, что Украина могла составить компанию Италии и Португалии или Шотландии и Уэльса, то считаю, что нам повезло. Все соперники в нашем пути плей-офф равны. Считаю, что мы можем выйти на чемпионат мира", убежден голкипер сборной Андрей Пятов.

Матч против Шотландии Украина проведет на выезде 24 марта. Игра, скорее всего, состоится на "Хэмден Парк", который принимал матчи Евро-2020. И именно на этом стадионе Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал.

В сборной Шотландии играет немало игроков с чемпионата Англии. Таким образом, как ей противостоять хорошо знает Александр Зинченко, выступающий за английский Манчестер Сити.

"Эта команда всегда очень хорошо физически подготовлена, многие футболисты выступают в английской Премьер-лиге. Нам предстоит очень сложный выезд. Главное, чтобы все сборники подошли к мартовским матчам в оптимальных кондициях и без травм. Кстати, мы будем играть на фартовом для нас "Хэмпден Парк", где на Евро-2020 обыграли Швецию. Думаю, что все в наших руках", – отметил Александр Зинченко.