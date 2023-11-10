Держит враждебный вектор: Петраков в очередной раз вызвал в сборную Армении игроков с чемпионата России
Источник:FFA
Сборная Армении по футболу объявила список футболистов на отборочные матчи на Евро-2024 в ноябре 2023 года. Александр Петраков снова вызывает в национальную команду игроков по российскому чемпионату.
Украинский главный тренер сборной Армении вызвал на матче в ноябре 25 футболистов. Уже 13 ноября национальная команда приступит к подготовке под руководством Александра Петракова к двум отборочным поединкам на Евро-2024.
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Интересно, что в этом списке от украинского коуча присутствуют пять представителей российского футбола:
- Наир Тихнизян (Локомотив);
- Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян (оба – Краснодар);
- Эдгар Севикян (Пари);
- Угочукву Иву (Рубин).
Петраков снова удивляет своим выбором футболистов из страны-агрессора. Еще раньше Александр Васильевич получал порцию критики от земляков из-за такого вызова игроков из России.
Также украинский наставник продолжает резко отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференциях и даже предложил одному из представителей СМИ сесть в его кресло.
Напомним, что Петраков 14 января 2023 года возглавил сборную Армении после того, как провел 8 матчей во главе главного тренера сборной Украины. Под его руководством армянская национальная команда провела 8 поединков.
- Однако игра армян за украинского тренера не слишком приятно удивляет. Сборная этой страны после 6 матчей идет на 4-м месте группы "D", набрав 7 баллов.
- В ноябре 2023-го команда Петракова проведет два матча – 18-го против Уэльса и 21-го на выезде против Хорватии.