Украинский главный тренер сборной Армении вызвал на матче в ноябре 25 футболистов. Уже 13 ноября национальная команда приступит к подготовке под руководством Александра Петракова к двум отборочным поединкам на Евро-2024.

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Снова взялся за свое

Интересно, что в этом списке от украинского коуча присутствуют пять представителей российского футбола:

Наир Тихнизян (Локомотив);

Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян (оба – Краснодар);

Эдгар Севикян (Пари);

Угочукву Иву (Рубин).

Петраков снова удивляет своим выбором футболистов из страны-агрессора. Еще раньше Александр Васильевич получал порцию критики от земляков из-за такого вызова игроков из России.

Также украинский наставник продолжает резко отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференциях и даже предложил одному из представителей СМИ сесть в его кресло.

Напомним, что Петраков 14 января 2023 года возглавил сборную Армении после того, как провел 8 матчей во главе главного тренера сборной Украины. Под его руководством армянская национальная команда провела 8 поединков.