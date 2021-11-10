"Хочу поблагодарить тренера"

Денис Гармаш отметил, что уже долгое время поддерживает связь с Петраковым. Он благодарен наставнику, что тот призвал его помочь сборной.

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"Прежде всего хочу поблагодарить тренера, увидевшего прогресс в моей игре. Я очень счастлив вернуться в сборную, надеюсь, что смогу помочь в матче, который нам нужно обязательно выиграть. Мы общаемся с Александром Васильевичем долгое время и всегда были на связи даже до этого момента. Я его поддерживал, когда следил за матчами чемпионата мира 2019 (U-20), на котором он победил, а затем, когда он принял национальную команду", – сказал футболист.

Также полузащитник рассказал, как именно коуч позвал его в национальную команду.

А на этот раз он набрал меня и спросил: "Ден, как твое общее состояние, как чувствуешь себя, сможешь ли нам помочь?" На что я ответил, что чувствую себя нормально, все хорошо, и я готов помочь сборной,

– уверяет Гармаш.

По словам футболиста, он может позвонить наставнику сборной Украины в любое время, и тот радостно его выслушает.

"Александр Васильевич доверяет мне, и его приглашение в сборную для меня одновременно и вызов, и ответственность. Конечно, стопроцентный результат в спорте никто не гарантирует заранее. Но я могу точно сказать, что независимо от того, буду играть или нет, буду отдавать все свои силы за эти 10 дней, на которые меня вызвали в главную команду страны", – утверждает игрок сборной.

Денис признается, что все четыре года по последнему вызову наблюдал за матчами сборной. Однако Гармаш не знает, мог ли помочь своей команде несколько лет назад, поскольку он считает, что находился в нелучшем физическом состоянии.