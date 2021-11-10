"Хочу подякувати тренеру"

Денис Гармаш зазначив, що вже тривалий час підтримує зв'язок з Петраковим. Він вдячний наставнику, що той покликав його допомогти збірній.

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"Насамперед хочу подякувати тренеру, який побачив прогрес у моїй грі. Я дуже щасливий повернутися до збірної, сподіваюся, що зможу допомогти у матчі, який нам потрібно обов'язково виграти. Ми спілкуємося з Олександром Васильовичем довгий час і завжди були на зв'язку навіть до цього моменту. Я його підтримував, коли стежив за матчами чемпіонату світу 2019 (U-20), на якому він переміг, а потім, коли він прийняв національну команду", – сказав футболіст.

Також півзахисник розповів як саме коуч покликав його у національну команду.

А цього разу він набрав мене і запитав: "Ден, як твій загальний стан, як почуваєшся, чи зможеш нам допомогти?". На що я відповів, що почуваюся нормально, все гаразд, і я готовий допомогти збірній,

– запевняє Гармаш.

За словами футболіста, він може зателефонувати наставнику збірної України будь-коли, і той радо його вислухає.

"Олександр Васильович довіряє мені, та його запрошення до збірної для мене одночасно і виклик, і відповідальність. Звісно, ​​стовідсотковий результат у спорті ніхто не гарантує заздалегідь. Але я можу точно сказати, що незалежно від того, гратиму чи ні, віддаватиму всі свої сили протягом цих 10 днів, на які мене викликали до головної команди країни", – стверджує гравець збірної.

Денис зізнається, що усі чотири роки з останнього виклику спостерігав за матчами збірної. Проте Гармаш не знає, чи міг би допомогти своїй команді декілька років тому, оскільки він вважає, що перебував у ненайкращому фізичному стані.