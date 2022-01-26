Матч против Шотландии состоится 24 марта. Если Украина победит в этом матче, то 29 марта сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия.

Оба эти матча для Украины будут гостевыми. И в марте команда проведет сбор в Киеве, где будет готовиться к этим играм.

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Планировалось, что сборная Украины проведет заграничный сбор (среди вариантов рассматривалась Франция или Англия), но от этой идеи пришлось отказаться.

Ситуация с эпидемией вносит свои коррективы не только в нашу жизнь, но и в наши планы, в планы футбола и сборной. Не хотим рисковать, чтобы там не попасть в какую-то непонятную ситуацию, связанную с карантином или другими моментами,

– объяснил это решение главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Именно поэтому ему пришлось отказаться от поездки в итальянскую Аталанту, где выступает Руслан Малиновский. Петраков хотел посмотреть на работу главного тренера команды Джана Пьеро Гасперини.

С 9 по 20 февраля Петраков будет находиться в Турции, где посетит собрание украинских команд. При этом не только Динамо или Шахтера, но и других клубов.

Что касается сбора национальной сборной в марте, то с окончательным списком игроков Петраков пообещал определиться поближе к этой дате. Пока же расширенный список – 36 футболистов, для которых уже даже изготовили британские визы.