Матч проти Шотландії відбудеться 24 березня. Якщо Україна переможе в цьому матчі, то 29 березня зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія.

Обидва ці матчі для України будуть гостьовими. І в березні команда проведе збір в Києві, де буде готуватися до цих ігор.

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Планувалося, що збірна України проведе закордонний збір (серед варіантів розглядалася Франція чи Англія), але від цієї ідеї довелося відмовитися.

Ситуація з епідемією вносить свої корективи не лише у наше життя, а й у наші плани, у плани футболу та національної збірної. Не хочемо ризикувати, щоб там не потрапити до якоїсь незрозумілої ситуації, пов'язаної з карантином чи іншими моментами,

– пояснив це рішення головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Саме через це йому довелося відмовитися від поїздки до італійської Аталанти, де виступає Руслан Маліновський. Петраков хотів подивитися за роботою головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні.

Натомість з 9 до 20 лютого Петраков перебуватиме в Туреччині, де відвідає збори українських команд. При цьому не лише Динамо чи Шахтаря, але й інших клубів.

Щодо збору національної збірної в березні, то з кінцевим списком гравців Петраков пообіцяв визначитися ближче до цієї дати. Поки ж розширеному списку – 36 футболістів, для яких вже навіть виготовили британські візи.