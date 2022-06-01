Петраков определился с заявкой сборной Украины на матч против Шотландии

1 июня на стадионе "Хэмпден Парк" сборная Украины сойдется с командой Шотландии в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022. Победитель этого матча разыграет с Уэльсом путевку на мировое первенство.

Вне списка Лунин, Попов и Сикан

Стала известна официальная заявка сборной Украины на матч с Шотландией в полуфинале отбора ЧМ-2022. В заявку на важный поединок попали 23 игрока.

К теме За их спиной вся страна: анонс матча Украины против Шотландии в битве за ЧМ-2022

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в список избранных не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.

Список сборной Украины на игру с Шотландией:

Вратари: Бущан, Пятов, Потрошитель.

Защитники: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбыкю

Шотландия – Украина: главное

Национальная команда прибыла в шотландское Глазго 31 мая. До этого у "сине-желтых" был тренировочный сбор в Словении.

В рамках подготовки национальная команда провела три товарищеских матча. Первым соперником украинцев была Боруссия Менхенгладбах, где украинцы одержали победу – 1:2.

Второй товарищеский матч "сине-желтые" сыграли против итальянской Эмполи, игра закончилась со счетом 1:3 в пользу украинцев. Последний поединок против хорватской Риеки закончился мировым – 1:1.

26 мая команда провела двустороннюю игру. Матч был приближен к официальному, игроки соблюдали все почести. Поединок завершился боевой ничьей – 1:1.

В преддверии важного матча состоялась пресс-конференция с участием главного тренера Александра Петракова и игрока национальной команды Александра Зинченко.

Наставник рассказал о сложностях подготовки, а именно – настройке футболистов на игру. Поскольку каждый из футболистов озабочен ситуацией в своей стране.

Петраков оценил подготовку своих подопечных к важному матчу. Он назвал поединок против Шотландии самым важным в его жизни.

Александр Зинченко во время пресс-конференции не сдержал эмоций, когда говорил о войне в своей родной стране.

Матч Украина – Шотландия состоится 1 июня. Начало игры в 21:45. Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.