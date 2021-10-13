Петраков обвинил Казахстан в "сливе" матчей отбора ЧМ-2022 конкурентам Украины
Источник:УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выразил недовольство игрой казахстанской национальной команды в матче с конкурентами "желто-синих" в борьбе за место в плей-офф отбора ЧМ-2022 по футболу.
На вопрос о турнирных раскладах Петраков ответил, что пока не просчитывал ситуацию. При этом специалист отметил, что сборная Казахстана без шансов уступила дома и финнам (0:2), и боснийцам (0:2), а вот с украинцами игроки этой команды выходили с "горящими" глазами.
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Также тренер заявил, что игра с Боснией и Герцеговиной 16 ноября будет определяющей в борьбе за 2 место.
"Не считал ничего к игре. На игру ехал – смотрел игру финнов. Игроки Казахстана с нами выходили с такими глазами, а сейчас проиграли две игры начисто, не дрались. Игра в Боснии будет за выход. Сделаем все, что в наших силах. Все в команде это понимают", – заявил Петраков.
Украина – Босния и Герцеговина: коротко
- Матч Украина – Босния и Герцеговина закончился со счетом 1:1.
- Сборная Украины набрала 9 очков и занимает второе место в группе D, но в Финляндии (8 очков) и Боснии (7 очков) есть по матчу в запасе.
- Заключительный матч с боснийцами Украина сыграет на выезде в квалификации ЧМ-2022 16 ноября.