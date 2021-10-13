Украина несколько ухудшила шансы в борьбе за второе место в отборочной группе, но сути не изменила. 16 ноября нашей команде надо побеждать Боснию на ее поле.

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Обещание тренера

Александр Петраков настроен оптимистично и обещает битву в последнем туре группового турнира.

Сказали в перерыве ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к игрокам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Скажу честно, не просчитывал ничего, никаких вариантов выхода из группы. Только смотрел матч Казахстан – Финляндия. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а потом два поединка проиграли начисто, даже не дрались. Шансы? Мы будем биться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают,

– сказал после игры с Боснией и Герцеговиной Петраков.

Чего не хватило для победы

"На этом уровне играть – надо свои моменты решать, забивать. Не забиваешь ты – забьют тебе. Я уже поговорил об этом мяче, как его забили..."

О выходе Даниила Сикана

"Сикан, а не Долбик? Это мое решение. Я поставил Долбика в Хельсинки, он вышел на замену. Это было чисто мое решение. Чисто интуитивно".

О поддержке от болельщиков на "Арене Львов"

"Для меня это была неожиданность. Люди кричали:"Петраков, Петраков". Такие эмоции... Сейчас вот сижу, сыграли 1: 1, но в душе как будто проиграли. Мне даже стыдно, что так сыграли. Спасибо Львову, болельщикам, я не ожидал такого приема".

Украина – Босния и Герцеговина: коротко