На питання про турнірні розклади Петраков відповів, що поки не прораховував ситуацію. При цьому фахівець відзначив, що збірна Казахстану без шансів поступилася вдома і фінам (0:2), і боснійцям (0:2), а ось з українцями гравці цієї команди виходили з "палаючими" очима.
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Також тренер заявив, що гра з Боснією і Герцеговиною 16 листопада буде визначальною у боротьбі за 2 місце.
"Не рахував нічого до гри. На гру їхав – дивився гру фіннів. Гравці Казахстану з нами виходили з такими очима, а зараз програли дві гри начисто, не билися. Гра в Боснії буде за вихід. Зробимо все, що в наших силах. Всі в команді це розуміють", – заявив Петраков.
Україна – Боснія і Герцеговина: коротко
- Матч Україна - Боснія і Герцеговина закінчився з рахунком 1:1.
- Збірна України набрала 9 очок і посідає друге місце в групі D, але у Фінляндії (8 очок) і Боснії (7 очок) є по матчу в запасі.
- Заключний матч з боснійцями Україна зіграє на виїзді в кваліфікації ЧС-2022 16 листопада.