Петраков объявил возможный тренерский штаб сборной Украины
Источник:ютуб Профутбол Digital
Александр Петраков будет готовить сборную Украины к матчам отбора на чемпионат мира-2022. Наставник объявил долгожданный тренерский штаб национальной команды.
Желанный состав помощников от Петракова
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кого бы хотел видеть среди своих помощников в команде. У наставника есть несколько дней, чтобы предложить своих кандидатов.
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Новый тренер в тренерском штабе хочет видеть в команде Андрея Анненкова, который работает в одесском Черноморце. Тренером вратарей может стать Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.
СаШо в деле
Также Петраков не прочь оставить в штабе Александра Шовковского, который помогал Андрею Шевченко.
Сейчас новоиспеченный наставник еще не связывался с возможными помощниками. Вероятно, что этот список пополнит еще один тренер. Правда, его фамилию Петраков не назвал.
- 18 августа УАФ официально объявила об Александре Петракове на посту тренера сборной Украины.
- 64-летний наставник в короткий срок должен ознакомиться со сборной ближе. Уже 1 сентября его ждет первый экзамен в отборе на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Украина сыграет против Казахстана. А уже 4 сентября наши парни сыграют против французов – действующих чемпионов мира.