Петраков объявил возможный тренерский штаб сборной Украины

Александр Петраков будет готовить сборную Украины к матчам отбора на чемпионат мира-2022. Наставник объявил долгожданный тренерский штаб национальной команды.

Желанный состав помощников от Петракова

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кого бы хотел видеть среди своих помощников в команде. У наставника есть несколько дней, чтобы предложить своих кандидатов.

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Новый тренер в тренерском штабе хочет видеть в команде Андрея Анненкова, который работает в одесском Черноморце. Тренером вратарей может стать Вячеслав Кернозенко, специалистами по физподготовке – Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

СаШо в деле

Также Петраков не прочь оставить в штабе Александра Шовковского, который помогал Андрею Шевченко.

Сейчас новоиспеченный наставник еще не связывался с возможными помощниками. Вероятно, что этот список пополнит еще один тренер. Правда, его фамилию Петраков не назвал.