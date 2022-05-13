Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную

В рамках подготовки к отборочному матчу плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии и Лиги наций сборная Украины приступила к тренировочному сбору. Украинцы тренируются в Словении.

10 игроков присоединятся к национальной команде

Главный тренер национальной команды Александр Петраков объявил список игроков, вызванных в лагерь сборной среди украинцев, выступающих за границей. В перечне – 10 фамилий.

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Кого вызвали в сборную

Вратарь: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараб (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

Первой прибудет в расположение сине-желтых в Словении четверка в составе Яремчука, Сикана, Качарабы и Зубкова. Их клубы заканчивают сезоны 14 и 15 мая.

Следовательно, уже 16-го числа упомянутые игроки присоединятся к национальной команде. Остальные легионеры прибудут в лагерь сборной 23 мая, сразу после того, как проведет заключительные матчи за клуб, за исключением Андрея Лунина, чей Реал сыграет в финале Лиги чемпионов 28 мая против английского Ливерпуля.

Тренировочный сбор к матчу против Шотландии