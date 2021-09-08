Петраков обещает дебют нескольких игроков сборной Украины в матче с Чехией

Сборная Украины после двух официальных матчей в отборе на чемпионат мира сыграет товарищескую игру. В среду, 8 сентября, "сине-желтые" на выезде встретятся с Чехией. В матче против Чехии за Украину могут дебютировать несколько футболистов.

Петраков: сегодня дебютируют некоторые игроки

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал, что результат матча с Чехией чрезвычайно важен, хотя это и спарринг.

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Результат сегодняшнего матча очень важен как для меня, так и для ребят. Потому что 9 октября в Хельсинки мы будем играть решающий матч. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра,

– сказал Петраков.

Петраков имеет в виду матч против Финляндии в отборе на ЧМ-2022. Украинцы сохраняют шансы выйти на чемпионат мира, но должны побеждать Финляндию.

Тренер намекнул, что за сборную Украины может дебютировать защитник Тарас Качараба. Футболист из чешской Славии одним из первых получил вызов в сборную, когда команду возглавил Петраков.

"Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он тут все знает. Дебютировать за сборную – очень сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу вызвал в сборную", – рассказал рулевой "сине-желтых".

Петраков добавил, что за сборную Украины дебютируют сразу несколько футболистов, однако отказался назвать фамилии.

Ребята произвели хорошее впечатление, мы с ними разговаривали. Сегодня дебютируют некоторые игроки, которые не буду говорить кто. Я в них верю, они никого не боятся,

– резюмировал тренер.

Кто может дебютировать за сборную Украины

Александр Петраков взял в Чехию 19 футболистов. Среди них сразу шестеро до сих пор не сыграли ни одного матча за сборную Украины. Кроме Качарабы, дебютировать могут:

Александр Сирота (Динамо)

Виктор Корниенко (Шахтер)

Владислав Кочергин (Заря)

Сергей Булеца (Заря)

Дмитрий Резник (Ворскла)

Сборная Чехии примет Украину в Пльзене на стадионе "Дусан-Арена". Игра начнется в 21:45.