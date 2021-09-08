Петраков: сегодня дебютируют некоторые игроки
Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал, что результат матча с Чехией чрезвычайно важен, хотя это и спарринг.
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Результат сегодняшнего матча очень важен как для меня, так и для ребят. Потому что 9 октября в Хельсинки мы будем играть решающий матч. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра,
– сказал Петраков.
Тренер намекнул, что за сборную Украины может дебютировать защитник Тарас Качараба. Футболист из чешской Славии одним из первых получил вызов в сборную, когда команду возглавил Петраков.
"Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он тут все знает. Дебютировать за сборную – очень сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу вызвал в сборную", – рассказал рулевой "сине-желтых".
Петраков добавил, что за сборную Украины дебютируют сразу несколько футболистов, однако отказался назвать фамилии.
Ребята произвели хорошее впечатление, мы с ними разговаривали. Сегодня дебютируют некоторые игроки, которые не буду говорить кто. Я в них верю, они никого не боятся,
– резюмировал тренер.
Кто может дебютировать за сборную Украины
Александр Петраков взял в Чехию 19 футболистов. Среди них сразу шестеро до сих пор не сыграли ни одного матча за сборную Украины. Кроме Качарабы, дебютировать могут:
- Александр Сирота (Динамо)
- Виктор Корниенко (Шахтер)
- Владислав Кочергин (Заря)
- Сергей Булеца (Заря)
- Дмитрий Резник (Ворскла)