Петраков: Сьогодні дебютують деякі гравці
Наставник збірної України Олександр Петраков розповів, що результат матчу з Чехією надзвичайно важливий, хоча це й спаринг.
До теми Україна спробує зняти прокляття мирових: прогноз на товариський матч проти Чехії
Результат сьогоднішнього матчу дуже важливий як для мене, так і для хлопців. Тому що 9 жовтня в Гельсінкі ми будемо грати вирішальний матч. Для цього потрібен позитивний результат, щоб хлопці з ним їхали. Ви розумієте, що це буде за гра,
– сказав Петраков.
Тренер натякнув, що за збірну України може дебютувати захисник Тарас Качараба. Футболіст з чеської Славії одним з перших отримав виклик у збірну, коли команду очолив Петраков.
"Я беріг Качарабу, щоб він не перегорів. Говорив, що він буде грати в Чехії. Він тут все знає. Дебютувати за збірну – дуже складна ситуація. Зараз у нас дефіцит центральних захисників. Я його добре знаю, тому відразу довикликав у збірну", – розповів керманич "синьо-жовтих".
Петраков додав, що за збірну України дебютують відразу декілька футболістів, проте відмовився назвати прізвища.
Хлопці справили гарне враження, ми з ними розмовляли. Сьогодні дебютують деякі гравці, які не буду говорити хто. Я в них вірю, вони нікого не бояться,
– резюмував тренер.
Хто може дебютувати за збірну України
Олександр Петраков взяв у Чехію 19 футболістів. Серед них відразу шестеро досі не зіграли жодного матчу за збірну України. Окрім Качараби, дебютувати можуть:
- Олександр Сирота (Динамо)
- Віктор Корнієнко (Шахтар)
- Владислав Кочергін (Зоря)
- Сергій Булеца (Зоря)
- Дмитро Різник (Ворскла)