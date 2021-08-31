Об этом он заявил, общаясь с журналистами перед матчами отбора на ЧМ-2022. Сам Петраков планирует строить новую команду в соответствии со своей философией.

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"Возможно, я и прагматик, хотя я не понимаю этого термина. Национальная сборная должна играть на результат. Должна быть игровая дисциплина. Раздается гимн, поднимается флаг страны. А выйти и сыграть красиво для кого-то, чтобы сказал – Как хорошо, мы 72% времени держали мяч и проиграли 0:3, но выступили хорошо. Это не для меня", – сказал он.

Будем ли глобально менять стиль? А какой стиль Шевченко? Расскажите мне, чтобы я понял. Контроль мяча? Для меня он должен быть эффективным. У меня есть определенные участки поля, где нужно реализовывать свои моменты. Любая атака то ли подача с фланга должна заканчиваться ударом по воротам. Бесцельно покатать мяч для СМИ на проценты – я этим не занимаюсь вместе со своим штабом,

– заявил Петраков.

Что известно о смене тренера в сборной Украины

Несмотря на отличное выступление на чемпионате Европы, где Украина дошла до четвертьфинала, Шевченко решил, что больше не хочет продолжать работу со сборной. И его решение, как видно, застало УАФ врасплох.

Руководство организации пыталось договориться с Сергеем Ребровым, но его не отпустил клуб. Поэтому пришлось назначать Александра Петракова, который известен тем, что привел юниорскую сборную Украины к победе на ЧМ-2019. Другой вопрос, что у него совсем нет опыта работы со взрослыми командами.