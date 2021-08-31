Про це він заявив, спілкуючись з журналістами перед матчами відбору на ЧС-2022. Сам Петраков планує будувати нову команду згідно зі своєю філософією.

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"Можливо, я і прагматик, хоча я не розумію цього терміну. Національна збірна повинна грати на результат. Повинна бути ігрова дисципліна. Лунає гімн, піднімається прапор країни. А вийти і зіграти красиво для когось, щоб сказав – як гарно, ми 72% часу тримали м'яч і програли 0:3, але ж виступили добре. Це не для мене", – сказав він.

Чи будемо глобально міняти стиль? А який стиль Шевченка? Розкажіть мені, щоб я зрозумів. Контроль м'яча? Для мене він повинен бути ефективним. У мене є певні ділянки поля, де потрібно реалізовувати свої моменти. Будь-яка атака чи то подача з флангу має закінчуватися ударом по воротах. Безцільно покатати м'яч для ЗМІ на відсотки – я цим не займаюся разом зі своїм штабом,

– заявив Петраков.

Що відомо про зміну тренера в збірній України

Незважаючи на відмінний виступ на чемпіонаті Європи, де Україна дійшла до чвертьфіналу, Шевченко вирішив, що більше не хоче продовжувати роботу зі збірною. І його рішення, як видно, застало УАФ зненацька.

Керівництво організації намагалося домовитися з Сергієм Ребровим, але його не відпустив клуб. Тому довелося призначати Олександра Петракова, який відомий тим, що привів юніорську збірну України до перемоги на ЧС-2019. Інше питання, що у нього зовсім немає досвіду роботи з дорослими командами.