Петраков не вызовет в сборную Украины футболистов, играющих в России, – Федецкий

Футболисты, которые выбрали играть в России, навсегда закрыли перед собой дверь в сборную Украины. Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков не станет вызывать игроков, выступающих во время войны в стране-агрессоре.

Федецкий: Эта тема закрыта

Этим мнением поделился бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий. Также футболист ответил на вопросы о Ярославе Ракицком и Анатолии Тимощуке, которые работают на российской территории.

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Артем заверил, что под руководством Петракова в сборной не будет ни одного игрока, параллельно играющего в России.

Зная Петракова, эта тема закрыта и даже не обсуждается,

– заверил экс-футболист Шахтера.

"Ярик сделал свой выбор, это его право"

Федецкий не стал осуждать Ярослава Ракицкого, избравшего вектор карьеры в сторону России. С этого времени ему больше не звонили из расположения сборной Украины. По мнению Артема, в национальной команде есть достойная молодая замена в центре защиты.

"Он сейчас играет в России, поэтому этот вопрос тоже закрыт. Ярик сделал свой выбор, и это его право. Нам его судить не следует. Я всегда говорил, что он хороший футболист, но сейчас это уже не актуально, на его позиции есть качественные футболисты в сборной, те же Забарный, Матвиенко. Этот вопрос с повестки дня снят", – ответил футболист.

Тимощук последний раз был в Украине 5 – 6 лет назад

Что касается Анатолия Тимощука, который во время футбольной карьеры считался одним из самых больших патриотов сборной, то он уже давно не приезжал в Украину – пять или шесть лет. Артем добавил, что раньше каждый год теперь уже ассистент главного тренера Зенита приезжал в родную страну, чтобы поучаствовать в новогоднем турнире.

С тех пор экс-игрок Баварии больше не прилетал в Украину.

Артем Федецкий отыграл за сборную Украины 53 матча, в которых забил 2 гола.