Звездный экс-игрок Шахтера отказал Петракову: он не хочет возвращаться в сборную Армении

Армянская сборная по футболу потеряла свою главную звезду. Генрих Мхитарян отрезается от вызова в национальную команду.

Уже 25 марта сборная Армении проведет свой первый матч отбора на Евро-2024 против Турции. Это будет первый официальный поединок армян под руководством наставника Александра Петракова.

Читайте также Изменил принцип: легенда футбола "наехал" на Петракова за появление в Армении игроков из России

Убедил не убедил звездного футболиста

Чтобы увеличить свои шансы на победу, украинец попытался вернуть в сборную звездного Генриха Мхитаряна, который выступает за итальянский Интер. Однако убедить опытного полузащитника не удалось. Тот не желает посвящать себя национальной команде. Зато хочет полностью сконцентрироваться на игре в клубе.

Петраков рассказал, как пытался связаться с Генрихом. Александр Васильевич даже использовал помощь переживших в США старожилов Шахтера (Степаненко, Пятова и Кривцова), где раньше игра Мхитарян (2010 – 2013).

"Из разных источников мне сообщили, что Генрих не хочет выступать в сборной и будет соблюдать свое решение. Я попросил своего помощника Романа Березовского связаться с ним и понять его позицию, но Мхитарян также сказал Березовскому, что он уже принял решение", – рассказал новый тренер Армении

Петраков был готов даже улететь в Милан, чтобы лично поговорить с Мхитаряном, но тот отказался. Украинский наставник с уважением относится к такому решению Генриха.

Я был готов уехать к Милану и поговорить с Генрихом Мхитаряном, но он отказался. Решения Генриха Мхитаряна следует уважать. Он исключительный футболист для Армении,

– добавил Петраков.

Отметим, что Петраков уже впал в скандал и получил критику со стороны украинцев. Наставник вызвал в новую сборную футболистов, играющих в России.

Выступления Генриха Мхитаряна на сборную Армении

В январе 2007 дебютировал за главную команду страны. До этого выступал за U-17, U-19 и U-21.

За сборную Армении провел 95 матчей, в которых отличился 32 голами.

Последний раз играл за национальную команду еще в ноябре 2021 года. Тогда Армения была разгромлена Германией 1:4 в квалификации ЧМ.

В групповом раунде отбора Евро-2024 Армения сыграет против Хорватии, Турции, Латвии и Уэльса.