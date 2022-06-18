Петраков дал забавный мастер-класс по остановке мяча игрокам сборной Украины: яркое видео

Сборная Украины провела матчи отбора ЧМ-2022 и Лиги наций. В сети появилось видео, как главный тренер Александр Петраков демонстрирует, что с возрастом не потерял свое мастерство.

Техника Петракова на уровне

На одной из тренировок Александр Петраков решил провести мастер-класс для своих футболистов. Но сделал это в забавном стиле, пишет 24 канал.

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Главный тренер "сине-желтых" показал немного фристайла с мячом, а после подброса его соглашение попыталось ярко остановить мяч. Нет, Петраков не стал принимать на ногу, а сделал это ягодицами. "Испанская остановка", как сказал сам вождь, вызвала только улыбку.

Подписчики под видео тоже оценили технику от наставника, которая очень их рассмешила.

Петраков продемонстрировал свое мастерство: смотрите видео

Напомним, что команда Александра Петракова за июнь выполнила задание на 50%. Сборной не удалось пробиться на чемпионат мира Катар. Если в первом матче "сине-желтые" обыграли Шотландию (1:3), то в финальной встрече потерпели минимальное поражение от Уэльса (1:0). Еще досаднее то, что автоголом отличился Андрей Ярмоленко.

В первой части матчей Лиги наций Украина не знала вкуса поражений – две победы (над Ирландией и Арменией) и одна мировая с той же Ирландией. Закономерно первое место Украины в группе после трех сыгранных туров.